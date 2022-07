Divulgação Ciro Gomes, candidato à Presidência da República

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes , afirmou nesta sexta-feira que, caso não seja eleito, não vai mais disputar ao Palácio do Planalto. Esta é quarta vez que o ex-ministro tenta se eleger presidente da República. Caso não tenha sucesso na corrida presidencial deste ano, disse que vai "botar a viola no saco".

A declaração foi dada durante o evento em Brasília da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) . O pedetista afirmou que quer vencer as eleições para poder discutir o modelo econômico brasileiro. Caso não consiga, essa será a última vez que disputa a Presidência.

"Esta é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega. Porque, se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números".

