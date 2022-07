Reprodução/Twitter @MariliaArraes - 20.07.2022 Lula (PT) e Marília Arraes (Solidariedade)





Um vídeo em que a pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) aparece ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) foi excluído pelo Instagram. A plataforma retirou a postagem do ar por causa de uma solicitação jurídica.

Marília deixou o PT neste ano, transferindo-se para o Solidariedade, mas comunicando que apoiaria o candidato petista ao cargo de presidente da República. Ela seguiu articulando para ter o apoio público de Lula na corrida eleitoral pernambucana, no entanto, não obteve sucesso.

O ex-presidente anunciou que estará ao lado do deputado Danilo Cabral, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB. Porém, Lula não tem feito nenhum esforço para desvincular sua imagem de Marília.

O Solidariedade faz parte da coligação da pré-candidatura do petista à Presidência, mas não houve acordo no estado pernambucano. Mesmo assim, Arraes tem usado a imagem do ex-chefe do governo federal nas redes sociais, além de já ter jingles reforçando seu apoio a ele.

No dia 13 de julho, Marília esteve em Brasília e tirou fotos com Lula e também com Alckmin, vice da chapa.

Tal postura de Arraes tem causado atrito entre o PT e o PSB.





