Reprodução/O Globo - 27.05.2022 Pesquisa BTG/FSB: Lula tem 44% contra 31% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a presidência com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem na sequência, com com 31%, de acordo com a pesquisa BTG Pactual/FSB, divulgada nesta segunda-feira (25).

Veja como está a disputa:





Felipe D’Ávila (Novo), José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União Brasil) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Juntos, eles somam 1%.

Os que não votariam em nenhum dos candidatos somam 5%. Outros 2% disseram que votariam em branco/nulo e 3% não souberam opinar.

Possível 2º turno

A pesquisa simulou cenários para o 2º turno. Em um confronto entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 54% das intenções dos votos. Já o atual presidente ficaria com 36%.

Metodologia

O instituto ouviu 2 mil eleitores por telefone, de 22 a 24 de julho de 2022. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-05938/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.