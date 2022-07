Divulgação Petista aparece com 13 pontos de vantagem em um segundo turno contra Bolsonaro

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (20) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% das intenções de voto contra 38% do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa de um eventual segundo turno pelo Planalto. A distância entre os dois, segundo os dados, é de 13 pontos percentuais.

Em relação ao levantamento de duas semanas atrás realizado pelo instituto , Lula oscilou um ponto percentual para cima (foi de 50% para 51%), enquanto Bolsonaro manteve a pontuação da rodada anterior (38%) para um segundo turno.

Dentro desse cenário, brancos e nulos somam 9%, enquanto os que não sabem em que candidato votar, são 2%.

Confira o resultado a seguir:





Lula (PT): 51%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Branco/nulo: 9%

Não sabem: 2%

Para realizar a pesquisa, o PoderData ouviu 3.000 entrevistados por telefone, entre os dias 17 e 19 de julho. O levantamento foi feito em 309 municípios das 27 unidades da federação e custou R$ 103.715,00. O nível de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07122/2022.

