Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Exame/Ideia: Lula segue na liderança com 44%; Bolsonaro tem 33%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 11 pontos percentuais à frente de seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a última pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta quinta-feira (21), Lula está com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 33% no primeiro turno.

Ciro Gomes (PDT) está empatado dentro da margem de erro com Simone Tebet (MDB). O pedetista tem 8%, enquanto Tebet pontua 4%. Na sequência, estão André Janones (Avante), com 2%, Luiz Felipe D’ávila (Novo) e Pablo Marçal (Pros) com 1% cada.

Os que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes testados correspondem a 4%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Confira os resultados:





Lula - 44%

Bolsonaro - 33%

Ciro Gomes - 8%

Simone Tebet - 4%

André Janones - 2%

Luiz Felipe D'Avila (Novo): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lucia (PSTU): 0,5%

Luciano Bivar (União Brasil): 0,2%

Sofia Manzano (PCB): 0,1%

José Maria Eymael (DC): 0,1%

Ninguém/branco/nulo: 4%

Não sabem: 3%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista sairia vitorioso com 47% dos votos. Bolsonaro teria 37%. Outros 11% afirmam que votarão branco ou nulo, enquanto 5% ainda não sabem.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas por telefone, de 15 a 20 de julho de 2022, em todo o Brasil. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. O registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09608/2022.

