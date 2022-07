Reprodução/TV Brasil Bolsonaro teria caixas de dinheiro guardadas em casa

A casa do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vivia cheia de caixas de dinheiro, de acordo o livro "O negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro", da jornalista Juliana Dal Piva, que será lançado em setembro.



Neste domingo (24), a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo revelou trecho do livro no qual André Siqueira Valle, o ex-cunhado de Bolsonaro demitido de seu gabinete por não devolver a quantia exigida pelo então deputado, relata incômodo com o dinheiro guardado na casa onde ele vivia com a irmã e Bolsonaro.

Além de André, o livro também mostra relatos de ex-funcionários da casa que afirmam ter visto muito dinheiro em espécie na residência de Bolsonaro.

"André seguia a rotina combinada, mas não gostava de entregar tanto dinheiro ao cunhado. Passou a desabafar com amigos, em sigilo, que aquilo era errado. E observou com atenção algumas caixas de dinheiro vivo que o casal guardava em casa. Certa ocasião, contou: 'Pô, você não tem ideia como que é. Chega dinheiro…Você só vê o Jair destruindo pacotão de dinheiro: Toma, toma, toma. Um monte de caixa de dinheiro lá [na casa]. Você fica doidinho'. Quem frequentava aquela casa não conseguia ignorar tanta grana. Marcelo Nogueira também viu muitas notas por lá. O casal mantinha um cofre no quarto, bem abastecido quando das campanhas eleitorais", diz trecho do livro.



