Divulgação Simone Tebet

A temporada de imagens comendo pastel e tomando caldo de cana entre os possíveis candidatos a eleição deste ano foi aberta oficialmente pela pré-candidata a presidência, Simone Tebet (MDB).

No Twitter, a senadora postou a clássica imagem, figurinha carimbada em todos os pleitos do país e que visa estabelecer, de alguma forma, sintonia com as camadas populares.

A imagem viralizou, porém, não da forma que a candidata pretendia. A postagem de Tebet não foi bem recebida nas redes e, após muitas críticas de usuários, a pré-candidata decidiu apagar a publicação.

“Chegou o dia que tanto temíamos: o que Simone Tebet vai comer pastel de feira com caldo de cana”, disse um dos usuários. Já outro incentivou a vendas de produtos com a imagem. “Vai ter toalha eleitoral com estampa da Simone Tebet comendo pastel no mercado? Seria um sucesso de vendas”, garantiu.

Outros preferiram fazer piadas com a situação, levantando a hipótese da candidata aparentemente não ter dado nenhuma mordida no pastel e nem tomado um gole na clássica bebida vendida nas feiras do país.