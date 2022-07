Reprodução/YouTube - 22.07.2022 O presidente Jair Bolsonaro, durante visita a posto de gasolina

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira a adoção de um sistema de apuração paralelo nas eleições deste ano. Bolsonaro evitou responder, no entanto, o que fará caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não aceite essa sugestão.

"Nós temos muito tempo pela frente...Eu vou dar golpe em mim mesmo, é isso? Eu vou dar autogolpe?", disse ele, durante visita a um posto de gasolina em Brasília.

Questionado se irá passar a faixa presidencial caso o modelo atual seja mantido e ele perca as eleições, o presidente também não respondeu.

"Você está louca que eu fale "não", né?"



