Alan Santos/Presidência - 16/02/2022 O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta o presidente russo, Vladimir Putin, durante visita a Moscou

Nesta sexta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o contato com o mandatário russo, Vladimir Putin, é "excelente" e que o diálogo com o país fez com que o Brasil não ficasse sem fertilizantes.

"Se eu não mantivesse a posição de equilíbrio, vocês acham que ia ter fertilizantes no Brasil? Nosso contato com o presidente Putin é 10! É excelente" disse o chefe do Executivo em conversa com jornalistas em Brasília.

Na ocasião, Bolsonaro estava acompanhado dos ministros Adolfo Saschida (Minas e Energia) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), e mencionou uma conversa que teve com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , na última segunda-feira (18).

"Ele desabafou muita coisa e eu não retruquei. Mantive a posição de estadista. […] Nós não vamos aderir a essas sanções. E continuamos no equilíbrio", afirmou Bolsonaro.

Em entrevista à TV Globo no dia seguinte, entretanto, o ucraniano criticou a "postura de neutralidade" de Bolsonaro em relação à guerra .

"Eu não apoio a posição dele de neutralidade. Eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo", disse Zelensky.

Hoje, Bolsonaro também disse que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é o "local adequado" para resolver o conflito. "Se eu pudesse resolver, já teria resolvido", acrescentou, dizendo ter conversado com o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a guerra. "[A relação com os] Estados Unidos tá voltando à normalidade."

No início da invasão russa ao território ucraniano , Bolsonaro recebeu diversas críticas por viajar até a Rússia para encontrar Putin em meio ao cenário de guerra no país governado por Zelensky.

A viagem começou a ser planejada ainda em dezembro de 2021. Na ocasião, Putin disse que gostaria de estreitar a cooperação com o Brasil em diversas áreas. Depois disso, os presidentes já conversaram por telefone para negociar o envio de fertilizantes ao Brasil .

