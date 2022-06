Alan Santos/Presidência - 16/02/2022 Bolsonaro e Putin conversaram por telefone, diz Kremlin

O Kremlin informou que o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (27).

A conversa entre os dois mandatários já havia sido anunciada mais cedo pela agência de notícias russa Tass. O objetivo era eles dialogassem sobre os resultados da cúpula de líderes do Brics, realizada na última semana.

Bolsonaro e Putin teriam falado ainda sobre a insegurança alimentar global —países do Ocidente culpam Moscou pelo agravamento da questão, algo que o Kremlin nega. Putin, disse um comunicado do governo russo, assegurou que continuaria fornecendo fertilizantes ao Brasil.

O presidente brasileiro viajou à Rússia poucos dias antes de se iniciada a Guerra da Ucrânia, em uma agenda diplomática controversa que recebeu críticas, por exemplo, dos Estados Unidos.

