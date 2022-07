O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, na manhã desta quinta-feira (21), durante convenção nacional da sigla em São Paulo, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. O partido também aprovou o nome do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

A formalização de Alckmin na chapa deverá ocorrer na convenção do PSB, prevista para o próximo dia 29 de julho. Tanto Lula quanto Alckmin deverão estar na convenção do PSB. Hoje, o petista não compareceu ao evento porque está cumprindo agenda no nordeste.

Agora, a federação partidária formada por PT, PCdoB e PV vai se reunir para aprovar a chapa e também a coligação, chamada “Juntos pelo Brasil”, que terá também a Rede, o PSOL e o Solidariedade.

Histórico de Lula

Esta será a sexta vez que Lula disputa a Presidência da República. Ele venceu duas disputas (2002 e 2006) e perdeu três (1989, 1994 e 1998). Agora, o petista lidera as pesquisas de intenção de voto com vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).

