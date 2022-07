Reprodução/TV Brasil Bolsonaro ficará fora da reunião de cúpula do Mercosul, no Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro não participará da 60ª edição da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul , prevista para acontecer nesta quinta-feira, no Paraguai. Segundo o Itamaraty, a ausência de Bolsonaro será não apenas presencial, mas também virtual.

Até quarta-feira, havia a especulação de que o presidente brasileiro gravaria um vídeo, para ser transmitido durante a reunião de líderes do bloco. Mas essa hipótese também foi descartada pela área diplomática. O Brasil será representado pelo chanceler Carlos França.

Esta é a primeira reunião presencial de presidentes do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020. Bolsonaro cancelou sua ida, alegando compromissos oficiais.

Na quarta-feira, foi anunciada a assinatura de um acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura. Os países do bloco também concordaram com a reunião de 10% da Tarifa Externa Comum (TEC), proposta pelo governo brasileiro, que há havia adotado as alíquotas mais baixas unilateralmente.

