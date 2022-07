Reprodução/redes sociais Weintraub criticou Bolsonaro





Ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo, Abraham Weintraub (PMB) fez duras críticas sobre o encontro do presidente Bolsonaro (PL) com embaixadores para tratar das acusações falsas ao sistema eleitoral. Na transmissão, feita na segunda-feira, ele chegou a se referir ao discurso presidencial como "um rascunho, um esboço da derrota".

"Ele já está preparando um discurso do porque ele perdeu as eleições. Essa é a minha impressão", comenta Weintraub na live, que também contava com a presença de seu irmão, Arthur Weintraub.

"Nas outras vezes ele estava com mais pegada, ainda tinha aquela bravata. Dessa vez ele estava realmente murcho, quase pedindo por favor: 'Pô, eu sou um cara democrata, eu vou respeitar o resultado'. Muito pipi mole, o pipizinho dele bem mole. E isso me pareceu um discurso de derrota", diz Weintraub na gravação.

Para o ex-ministro a postura do presidente se mostrou pouco confrontadora:

"Visivelmente ele está com medo, acuado. De ir preso, da família dele ir presa", disse Weintraub, antes de caracterizar o discurso de Bolsonaro como "um rascunho, um esboço da derrota". "Parecia um discurso de derrota. Se ele fizer esse mesmo discurso no dia seguinte da derrota nas urnas, cabe".

Mais cedo naquele mesmo dia, Bolsonaro havia convocado embaixadores para um encontro no Palácio da Alvorada. Em discurso, o presidente fez novo ataque ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas. As alegações infundadas jogavam dúvida sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, além de criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Em evento no Paraná logo depois, o presidente do TSE, Edson Fachin, fez um discurso duro e, sem citar nomes, pediu um 'basta à desinformação e ao populismo autoritário'. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), e presidenciáveis também condenaram as declarações de Bolsonaro a embaixadores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .