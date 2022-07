Reprodução Em SP, Haddad lidera com vantagem de 11 pontos percentuais

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) está com 30,6% das intenções de voto para o governo de São Paulo, segundo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (4). O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (PL) aparece em seguida, com 19,2%, tecnicamente empatado com o ex-governador Márcio França (PSB), com 17%. Já o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), está com 9,2%.

Intenção de voto para o governo de São Paulo no 1° turno:

Cenário 1: estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado)

Fernando Haddad (PT) - 30,6% Tarcísio Gomes de Freitas (PL) - 19,2% Márcio França (PSB) - 17% Rodrigo Garcia (PSDB) - 9,2%

Brancos e nulos - 11%

Não sabem ou não responderam - 9,5%

Cenário 2: com apoio dos presidenciáveis

Fernando Haddad (com apoio de Lula) - 36,2% Tarcísio Gomes de Freitas (com apoio de Bolsonaro) - 31,2% Rodrigo Garcia (com apoio de Simone Tebet) - 11,8%

Brancos e nulos - 14,4%

Não sabem ou não responderam - 6,4%

Vaga para o Senado

O Paraná Pesquisas ainda simulou a disputa por uma vaga no Senado Federal com os eleitores. José Luiz Datena (PSC) liderava as intenções de voto, com 25%. Na quinta-feira passada, porém, ele desistiu de se candidatar. Datena era seguido por Marina Silva, que na semana passada também desistiu de concorrer ao Senado para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Em terceiro aparecia França, que, apesar de ser pré-candidato ao governo, está considerando apoiar Fernando Haddad e pode ser candidato ao Senado.

Intenção de voto para o Senado em São Paulo

Estimulada

Datena (PSC) - 25% Marina Silva (Rede) - 17,4% Márcio França (PSB) - 14% Janaína Paschoal (PRTB) - 9,3% Paulo Skaf (Republicanos) - 6,6% Milton Leite (União Brasil) - 4,1%

Brancos e nulos - 11,6%

Não sabem ou não responderam - 7,9%

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.820 eleitores de São Paulo, pessoalmente, entre os dias 27 e 30 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-08345/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.