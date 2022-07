Reprodução/Montagem iG 12.5.2022 Candidatos a governador no estado de São Paulo

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) segue na liderança da eleição ao governo do estado, aponta pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira.

Mais uma vez, o Datafolha pesquisou dois cenários: um com o ex-governador Márcio França (PSB) e outro sem ele. No cenário em que o ex-governador concorre, Haddad tem 28%, França tem 16%, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), 12%, e o agora governador Rodrigo Garcia (PSDB), 10%.





Sem França na disputa, Haddad tem 34%, o agora governador Rodrigo Garcia (PSDB), aparece com 13% junto com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos em empate técnico.

Segundo aliados, França já decidiu pelo apoio a Haddad e deve desistir da candidatura, já que o Haddad se mantém na frente. O motivo é que o PSB fez uma aliança nacional com o PT para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula.





O líder petista tem afirmado em conversas internas que gostaria de definir o seu palanque em São Paulo até sexta-feira. Se a costura de Lula se confirmar, França aceitará concorrer ao Senado na chapa de Haddad.

O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira. Com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.