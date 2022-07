Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República c

Com as eleições presidenciais se aproximando, sites de apostas esportivas tem ampliado sua atuação no país e oferecendo a oportunidade de clientes também palpitarem sobre quem será o vencedor na disputa ao Palácio do Planalto.

Um dos maiores sites de aposta, o Betfair Exchange, já chegou a ter R$ 3,1 milhões investidos em palpites para as eleições.

Essas apostas seguem as mesmas regras das loterias esportivas: o apostador investe um valor e recebe um montante baseado nas odds calculadas pelas plataformas, caso tenha acertado.

As odds indicam o valor pago para cada real apostado em determinado evento. Para saber quanto você vai ganhar em caso de palpite assertivo, basta observar os odds e multiplicar o valor investido. Quanto maior a probabilidade de ganhar, menor é a cotação da odd.

O ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , por exemplo, é indicado como possível vencedor em uma casa de apostas. As odds de Lula então são menores que as dos concorrentes. Em determinada plataforma, a cotação do petista é de 1.50. Supostamente, se uma pessoa aposta R$ 500 na vitória do ex-presidente e acerta, ela recebe R$ 750 (valor apostado multiplicado por 1.50).

Já uma aposta em Ciro Gomes (PDT), que possui uma odd maior (29) e é visto com menos chances de vencer as eleições, se tem algum palpite no mesmo valor (R$ 500) e ele vença, o apostador embolsaria R$ 14.500 mil.

Uma lei sancionada pelo ex-presidente Michel Temer em 2018 legalizou a atividade de apostas no país. Contudo, o setor ainda aguarda regulamentação — a lei determina que isso seja feito em, no máximo, quatro anos, prazo que se encerra em 12 de dezembro deste ano. Por conta da falta de regulamentação, as empresas deste segmento têm sede em países estrangeiros.

Candidato predileto

O ex-presidente Lula é o favorito e lidera em todas as casas de aposta. Segundo a Live Tracker, ferramenta que analisa a possibilidade de vitória dos pré-candidatos, o petista tem 71,43% de chance de vencer. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro (PL), com 26,67%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 4,76% e Ciro Gomes, 2%.

A plataforma verifica as odds de diferentes sites, pesquisas de intenção de voto, notícias e históricos dos concorrentes para chegar a esse resultado.

