O ex-presidente Michel Temer com o líder português, Marcelo Rebelo de Sousa

Após ter encontro desmarcado com Jair Bolsonaro (PL), o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, tomou café da manhã com o ex-presidente Michel Temer (MDB) no hotel Tivoli Mofarrej, em bairro nobre de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. O líder se encontrou, neste domingo, com o pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tinha agenda programada com Bolsonaro para esta segunda-feira. No entanto, ao saber que Rabelo se encontraria com o adversário político, Bolsonaro desmarcou o almoço, como noticiado pelo GLOBO de forma antecipada na sexta-feira.

Rabelo embarcou para o Brasil na noite de sexta-feira. No aeroporto, ele foi informado do cancelamento por parte de Bolsonaro e disse entender "as questões políticas" que motivaram o presidente.

"Quem convida pra almoçar é que decide se quer almoçar ou não", disse o líder português. "Se o presidente da República Federativa do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, que não entra na sua programação… Eu respeito quem convida deixar de convidar pelas razões que queira, por inoportunidade política, pessoal", disse Marcelo, antes do embarque.

Rabelo citou ainda que os dois países têm tido posições diferentes, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia e rebateu a atitude de Bolsonaro: "ninguém morre".

"Eu entendo que há questões políticas. Portugal é aliado da Ucrânia, Brasil não. Agora o almoço é uma questão que não constava no primeiro programa da ida ao Brasil. É possível o almoço, tudo bem. (Se) Não é possível, ninguém morre", afirmou.

Além dos encontros com Lula e Temer, Rebelo pretendia se encontrar com Fernando Henrique Cardoso. Nesta segunda-feira, o líder português finalizou sua agenda de reuniões na passagem pelo Brasil, mas indicou que poderá retornar para o dia 7 de setembro, caso o governo brasileiro decida realizar eventos comemorativos pelo bicentenário.

Já que Bolsonaro desmarcou o encontro que aconteceria no Palácio do Planalto, o presidente português deixou de ir para Brasília e passou apenas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.

