Reprodução/O Globo - 27.05.2022 Lula segue em vantagem em nova pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o presidente Jair Bolsonaro (PL) em eventual segundo turno por 57% a 34%. O petista vence nos cenários contra todos os seus principais adversários na disputa presidencial.

Os números registrados no levantamento mais recente para um possível embate entre Lula e Bolsonaro se assemelham à pesquisa anterior, de maio, quando o petista registrava 58% contra 33% do atual chefe do Planalto, o que indica pouca oscilação.



O Datafolha ouviu, ontem e hoje, 2.556 eleitores em 181 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09088/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos, e o índice de confiança é de 95%.

Votos válidos no primeiro turno

A pesquisa desta quinta-feira apontou que Lula venceria a eleição no primeiro turno no cenário atual, repetindo panorama da última pesquisa, em 26 de maio. O petista teria 53% dos votos válidos (eram 54%), contra 47% da soma dos adversários, sendo 32% do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT), por sua vez, tem 10% dos válidos.





Na pesquisa anterior, o panorama era de 54% a 46% na comparação entre Lula e a soma dos concorrentes. No recorte de votos válidos, só são consideradas as respostas de quem escolher um candidato.

