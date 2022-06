Edilson Dantas/Agência O Globo - 14.06.2022 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira aponta que Lula (PT) venceria a eleição no primeiro turno no cenário atual, repetindo panorama da última pesquisa, em 26 de maio. O petista teria 53% dos votos válidos (eram 54%), contra 47% da soma dos adversários, sendo 32% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT), por sua vez, tem 10% dos válidos.

Na pesquisa anterior, o panorama era de 54% a 46% na comparação entre Lula e a soma dos concorrentes. No recorte de votos válidos, só são consideradas as respostas de quem escolher um candidato.

Na modalidade espontânea da pesquisa, ou seja, quando o entrevistado cita sua intenção de voto sem ser apresentado à lista de candidatos, o petista mantém a dianteira, mas viu sua vantagem se reduzir levemente. O ex-presidente oscilou de 38% para 37%, enquanto Bolsonaro subiu de 22% para 25% - uma dos raros recortes da pesquisa desta quinta-feira em que houve variação fora da margem de erro.

