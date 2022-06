Reprodução - 20.06.2022 O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, foi recebido com vaias na 34ª Festa do Peão de Americana

Pré-candidato de Bolsonaro ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas foi recebido com vaia na 34ª edição da Festa do Peão de Americana, no interior de São Paulo na madrugada deste domingo (19).

O pré-candidato bolsonarista ao Governo de São Paulo foi ao palco para fazer um rápido discurso antes do início do show da dupla Zé Neto e Cristiano, mas foi vaiado.

Ao perceber que não havia espaço para discurso, Tarcísio tratou de encerrar sua fala rapidamente.

Zé Neto ganhou manchetes no mês passado após defender o presidente durante um show e criticar a Lei Rouanet e a cantora Anitta . O episódio deu origem a denúncias de contratações milionárias sem licitação de artistas sertanejos por pequenas prefeituras, como Gusttavo Lima , em alguns casos com verba reservada para saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente. O assunto mobilizou o Congresso Nacional pela CPI do Sertanejo e investigações dos Ministérios Públicos estaduais.

