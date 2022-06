Reprodução - 31.05.2022 Em live para os fãs no Instagram cantor chorou

Os shows dos cantores sertanejos, Gusttavo Lima e Zezé di Camargo e Luciano, estão confirmados no '6º Arraiá do Povo de Iguatu', município com cerca de 100 mil habitantes no Ceará. No contrato publicado no diário oficial da prefeitura, o show de Gusttavo Lima é aprovado por um valor total de R$ 604 mil. Já para o dupla Zezé di Camargo e Luciano, a quantia é um pouco mais da metate, no valor de R$ 350 mil. A Procuradoria-Geral do município disse que a quantia ainda não foi paga ao artista.

Reprodução Show de Gusttavo Lima custa 604 mil em verbas públicas

Em 2020, o sertanejo também se apresentaria no 'Arraiá do Povo' por um valor de R$ 503 mil, mas o evento foi adiado por conta das restrições da pandemia. Nossa reportagem procurou o Secretário de Cultura de Iguata-CE, Adão Oliveira, que preferiu não comentar o caso.

Reprodução Show de Zezé di Carmago custa 370 mil





Entenda



Gusttavo Lima se envolveu em uma polêmica sobre os valores dos cachês pagos por prefeituras de cidades pequenas em todo o país. O MPRR (Ministério Público do Estado de Roraima) abriu investigação sobre o contrato do cantor na cidade de São Luiz (RR), com cachê fixado em R$ 800 mil. Em Minas Gerais, na cidade de Conceição do Mato Dentro, o cachê chegou a R$ 1,2 milhão.

O sertanejo está confirmado no aniversário da cidade de Magé (RJ), porém a festa é alvo de inquérido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), onde o show de Gusttavo Lima foi acordado pelo valor de R$ 1 milhão. A Justiça também cancelou um evento da prefeitura de Teolândia (BA), também com participação de cantor com um cachê que passaria de R$ 700 mil.