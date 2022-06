MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Vice-presidente, Hamilton Mourão

Nesta segunda-feira (20), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), desejou “sorte” a Gustavo Petro, eleito presidente da Colômbia no domingo (19). O pronunciamento do general antecedeu o do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não se manifestou oficialmente.

“Sorte ao Gustavo Petro, porque administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples. Nós temos interesses comuns com os colombianos, principalmente aí na questão da Amazônia. Estamos dentro da organização do tratado de cooperação amazônica. E a relação é de Estado para Estado, independentemente do governo de turno” , disse o vice-presidente a jornalistas ao chegar em seu gabinete na manhã desta segunda.

Com 50,44% dos votos válidos, Petro derrotou o empresário Rodolfo Hernández, que teve 47,31%, no segundo turno. A vitória de Petro e sua vice Francia Márquez - que é a primeira mulher negra a ocupar o cargo - levou a esquerda ao pleito colombiano.

Petro tem 62 anos e foi deputado e prefeito da capital do país, Bogotá. Tem um diploma em economia e atualmente ocupa o cargo de senador pelo partido Colombia Humana, do qual é fundador.

Entre as principais propostas do novo presidente eleito, estão: a realização de uma nova reforma agrária, a implementação de fontes de energia renováveis, a promoção de políticas voltadas às minorias sociais, a desobrigação do serviço militar e a reforma tributária.

