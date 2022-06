Billy Boss/Câmara dos Deputados Reunião com presença do ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, confirmou a presença do representante das Forças Armadas na reunião do Comissão de Transparência Eleitoral (CTE), que ocorre nesta segunda-feira, 15h. No ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, porém, o ministro insistiu no pedido de um encontro somente entre militares e técnicos da Corte.

O ministro da Defesa alega que há temas a serem tratados que não são contemplados na reunião desta segunda-feira na comissão.

"Reitero a necessidade de realizar uma reunião específica entre as equipes técnicas do Tribunal e das Forças Armadas, haja vista que o aprofundamento da discussão acerca de aspectos técnicos complexos suscita tempo e interação presencial, que não estão contemplados na supramencionada reunião da CTE/OTE."

