Reprodução Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão

Alvo de investigação por suspeita de organizar atos antidemocráticos no ano passado, o líder caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, driblou a proibição do Supremo Tribunal Federal (STF) que o impedia de fazer publicações em redes sociais e divulgou um vídeo no último final de semana incitando manifestações de caminhoneiros contra aumentos de preços da Petrobras na próxima semana.

Na gravação, divulgada em seu canal no aplicativo Telegram, ele admite ter conhecimento de que não poderia fazer esse tipo de publicação:

"Estou colocando a minha liberdade em risco aqui", afirmou, logo nos primeiros segundos do vídeo.

Zé Trovão, então, pede aos caminhoneiros que não façam uma paralisação nesta segunda-feira sobre o aumento do preço dos combustíveis mas sugere que eles se organizem para um movimento de protesto na próxima semana na frente de refinarias e de prédios da estatal.

Na investigação da qual é alvo, o líder bolsonarista é apontado como organizador de paralisações de caminhoneiros no feriado do 7 de setembro para pressionar o Senado a dar andamento a pedidos de impeachment contra ministros do STF.

Por isso, na ocasião ele teve a prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e passou cerca de 40 dias foragido no México. Retornou ao Brasil no fim de outubro e se entregou à Polícia Federal, permanecendo preso até o fim de dezembro, quando obteve autorização para prisão domiciliar.

Essa ordem, entretanto, proibiu Zé Trovão de fazer publicações em redes sociais e de manter contato com outros investigados.

Desde então, ele permaneceu em silêncio. Filiou-se ao PL e prepara o terreno para uma candidatura ao cargo de deputado federal por Santa Catarina. Mas decidiu voltar a se expor no último final de semana.

Procurada para comentar sobre a divulgação do vídeo, a defesa de Zé Trovão disse que não conseguiu contato com ele para falar sobre o assunto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.