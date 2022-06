Isac Nóbrega/PR Por votos do Nordeste, Bolsonaro participa de festas na região

Em pré-campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro tem intensificado as agendas no Nordeste, região do país onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ampla vantagem na corrida presidencial. Nesta semana, Bolsonaro comparecerá nas festas de São João de Caruaru (PE), na quinta-feira, e, no dia seguinte, em Campina Grande (PB). Também na sexta-feira ele deve fazer uma parada em João Pessoa, na capital paraibana. Já na próxima semana está prevista uma visita à Maceió, capital de Alagoas.

O comitê de campanha de Bolsonaro considera fundamental que Bolsonaro divulgue ações do governo na região com intuito de diminuir a diferença para Lula. De acordo com a mais recente pesquisa Datafolha divulgada em maio, a vantagem do ex-presidente para o atual titular do Palácio do Planalto entre os eleitores do Nordeste é de 45 pontos percentuais.

A expectativa é que durante essas viagens Bolsonaro mostre uma versão mais leve do que exibe em Brasília e tente uma aproximação com nordestinos. Ao comparecer ao lado do ex-ministro do Turismo e pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, Bolsonaro vai reforçar que, em dezembro do ano passado, reconheceu oficialmente o forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Além disso, as imagens de Bolsonaro cercado de apoiadores quer reforçar o seu discurso de levantar suspeitas sobre a confiabilidade das pesquisas que apontam suas derrota em todos os cenários para o ex-presidente Lula.

As visitas ao Nordeste também são fundamentais para Bolsonaro mirar em dois grupos de eleitores nos quais enfrenta resistência: as mulheres e os beneficiários do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, criado durante o governo Lula.

Segundo o Datafolha, o ex-presidente alcança cerca de seis a cada dez votos entre os beneficiários do Auxílio Brasil. No grupo feminino, as porcentagens de rejeição a Bolsonaro são de 60% para a classe mais baixa e de 56% para as duas classes mais altas.

A estratégia de mirar nas mulheres do Nordeste já foi colocada em prática na semana passada em visita a Natal. Bolsonaro ao participar da entrega de título fundiários destacou a importância das mulheres nas famílias.

"Desses mais de 360 mil títulos (no país), mais de 300 mil estão em nome das mulheres. Nós confiamos bem nelas para administrar esse pedaço de papel mais que vale muito. Não tem preço esse título de propriedade. Então, parabéns a todas as mulheres do Brasil".

