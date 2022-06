Isac Nóbrega/PR - 08/06/2022 'Querem dar o golpe para me tirar do poder', diz Bolsonaro sobre TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (13), que ele pode ser vítima de um "golpe" para tirá-lo do poder. Ele voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a defender a apuração simultânea dos votos nas eleições.

"Querem me dar o golpe para me tirar do poder. É fácil resolver isso aí, vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema?", afirmou Bolsonaro, em em entrevista à uma rádio.

O presidente ainda repetiu críticas ao presidente do TSE, Edson Fachin, e ao ministro Roberto Barroso. Bolsonaro afirmou que Fachin “deve favores” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamou o ministro de “lulista”.

Segundo Bolsonaro, o objetivo do governo com a ideia da apuração paralela dos votos é “dissipar essa dúvida”. A tal apuração seria feita pelas Forças Armadas. De acordo com ele, o “ideal” para garantir a segurança das eleições seria o voto impresso, mas a medida não passou no Congresso “por interferência direta” de Roberto Barroso.

"Ninguém quer dar golpe. Não quero é que volte para o Brasil alguém sem apoio popular", disse. Bolsonaro voltou a dizer que houve fraude nas eleições de 2018 para evitar uma vitória dele já no 1º turno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.