Isac Nóbrega/PR - 08/06/2022 Bolsonaro disse que grupo de Bezerra faz campanha pró-Lula

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta segunda-feira o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que foi líder do governo entre 2019 e o fim do ano passado. De acordo com Bolsonaro, Bezerra não menciona mais seu nome em Pernambuco, e o "grupo" do senador tem feito campanha para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O comentário foi feito em entrevista à CBN Recife. O presidente citava realizações do governo em Pernambuco quando mencionou o ex-aliado.

"Tem liderança aí, não quero citar nomes. um senador que era líder do governo, trabalhava aqui atendendo a gente no Senado. Ele teve tudo da nossa parte, tudo da nossa parte, e hoje em dia não fala nosso nome em Pernambuco", reclamou Bolsonaro.

O presidente reconheceu que há uma "tendência" de apoio a Lula no estado, onde o ex-presidente tem um histórico de boas votações.

"O que acontece é o seguinte. Tem uma tendência, o estado mais à esquerda, em apoiar o Lula. Simplesmente não se fala mais o nome do governo, não se fala mais (sobre) as obras. Mas o Fernando Bezerra vai fazendo a parte dele. Ele tem que levar recursos para o estado, tudo bem."

Bolsonaro negou que tenha rompido com Bezerra e disse não ser "rancoroso", mas manteve as críticas ao senador.

"Não, não está rompido. Mas o grupo dele, basicamente, que foi muito beneficiado pelo nosso governo, faz campanha para outro candidato. Mas deixa para lá, não quero entrar nesse detalhe. Não sou rancoroso. Ele tem que levar recurso para o estado dele, faz muito bem, só lamento que poderia, o grupo que o apoia, falar que em grande parte ou quase todo o recurso do estado foi do nosso governo."

Atualmente, Bezerra é relator de um projeto que cria um teto para o ICMS, uma das prioridades do governo para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Bolsonaro elogiou sua atuação nesse caso.

"Fernando Bezerra é senador, está lá no Senado, é relator de um projeto sobre combustíveis. Está trabalhando muito bem. Isso é muito bom para o Brasil, parabéns ao Fernando Bezerra."

O senador entregou o cargo de líder de governo em dezembro, após sofrer uma derrota expressiva na disputa pela vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

Um dos filhos de Bezerra, o ex-prefeito Miguel Coelho (União Brasil), é pré-candidato ao governo de Pernambuco. Ele tem tentado, contudo, se distanciar da polarização entre Lula e Bolsonaro.