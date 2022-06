Valter Campanato/ Agência Brasil Luciano Bivar é o presidente do União Brasil

O pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil, Luciano Bivar (PE), disse ao GLOBO nesta quarta-feira que a legenda está desembarcando de qualquer aliança com o PSDB no país. A decisão foi tomada após os tucanos firmarem acordo para indicar Tasso Jereissati (PSDB-CE) à vaga de vice na chapa de Simone Tebet (MDB-MS). Com isso, ele afirma que o apoio de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo terá que ser revisto.

Bivar nutria esperança de caminhar junto com o PSDB nacionalmente. Além disso, negociava a parceria em seis estados, com negociações avançadas em disputas majoritárias.

"Estamos desembarcando do PSDB em todo o Brasil", disse Bivar ao GLOBO.

Em São Paulo, ele admitiu conversar até mesmo com o pré-candidato do PT, Fernando Haddad.

"A gente pode apoiar Haddad, se não tiver candidato. O que nós queremos é defender a democracia. Ele fala que defende a democracia. Como não temos mais qualquer compromisso em São Paulo, pode ser um caminho."

Perguntado se o PT não estaria à esquerda do União Brasil, ele respondeu que "isso é uma conversa que eu vou ter com Haddad. Ele já falou que estava aberto à economia de mercado."

Bivar ainda disse que mantém sua candidatura à Presidência e que não há conversas com Bolsonaro.

"Bolsonaro é de direita. Nós defendemos quem apoia a democracia."

A executiva tucana vai se reunir na quinta-feira e aprovar o acordo com o MDB.

"Neste importante momento da história do País será encaminhado, nesta quinta-feira, na executiva nacional do PSDB, a proposta de coligação com o MDB para eleição de Presidente da República com o nome da Senadora Simone Tebet", foi postado na conta do PSDB, no Twitter no começo da noite desta quarta.

Estiveram em reunião, que foi realizada no gabinete de Tasso, entre outros, os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do MDB, Baleia Rossi, e do Cidadania, Roberto Freire. Diagnosticada com Covid-19, Tebet participou por vídeo. O ex-governador Eduardo Leite também foi ouvido por vídeo.

