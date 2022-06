Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/03/2017 Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ocupa a presidência até sábado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumiu a Presidência da República na noite desta quarta-feira interinamente. O senador vai exercer provisoriamente o posto já que estarão fora do país tanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto os primeiros na linha sucessória, o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Pacheco fica no cargo até sábado, quando Bolsonaro volta ao Brasil. O presidente viajou para a Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. O senador assumiu a Presidência ainda na Base Aérea de Brasília, logo após Bolsonaro decolar para o exterior.

Para não ficarem inelegíveis, Mourão e Lira também deixaram o país. Os dois são candidatos ao Legislativo neste ano. Caso assumissem à Presidência nos seis meses antes da eleição, não poderiam participar da disputa. A situação é diferente para Pacheco, que, como senador, tem um mandato de oito anos e só concorrerá a um novo cargo eletivo em 2026.

Mourão viajará para a Espanha, enquanto Lira segue para Los Angeles para participar da Cúpula das Américas. Os dois voltam ao país no sábado, após o retorno de Bolsonaro.

É a segunda vez que Pacheco assume a presidência da República neste ano. No início de maio, ele ocupou o posto por apenas um dia, durante viagem de Bolsonaro à Guiana — Mourão e Lira também se ausentaram na ocasião.

No dia, Pacheco trabalhou da gabinete da presidência do Senado. Dessa vez, o senador deve despachar do Palácio do Planalto. Na agenda de Pacheco, o presidente em exercício viajará para Paraíba na sexta-feira, onde vai participar de festas de São João nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Enquanto estiver fora da presidência do Senado, Pacheco será substituído pelo vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

