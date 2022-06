Reprodução Lula apresentou vantagem de 11 pontos percentuais sobre Bolsonaro na última pesquisa da XP

A XP Investimentos cancelou a divulgação da pesquisa eleitoral do Instituto Ipespe da primeira semana de junho. O levantamento apontaria a porcentagem de intenções de voto para os candidatos à presidência da República.

O cancelmento se deu após forte pressão de bolsonaristas em razão de resultados apresentados na pesquisa divulgada no dia 27 de maio. Na ocasião, Lula (PT) apareceu com 45% dos votos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro (PL) teria 34% das intenções de voto em um cenário simulado.

De acordo com o Diário do Centro do Mundo (DCM), a pesquisa que seria publicada na sexta-feira (10) foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último sábado. No entanto, ela foi retirada do site oficial do órgão nesta quarta-feira por determinação da própria XP.





A empresa sofreu forte pressão com o aumento recorrente na vantagem do ex-presidente diante do atual chefe executivo do país nos levantamentos semanais. A tendência é de que a partir de agora a XP Investimentos faça pesquisas Ipespe de forma mensal.

A gota d'água para os apoiadores de Bolsonaro teria sido quando a pesquisa apontou que 35% dos eleitores consideram que a honestidade é um atributo de Lula, enquanto 30% disseram que a qualidade era atribuída a Bolsonaro.

