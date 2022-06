Reprodução: Redes Sociais Flávio rebate críticas de Carlos à propaganda do partido de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu as críticas feitas pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) sobre as propagandas partidárias do PL, estreladas pelo presidente Jair Bolsonaro. As declarações dos dois irmãos evidenciaram as divergências em torno da condução da pré-campanha à reeleição do seu pai.



Na semana passada, foram exibidas as primeiras inserções da propaganda partidária do PL, com foco em Bolsonaro. Carlos, no entanto, desdenhou da exibição. "Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus!", afirmou o vereador, que cuida das redes sociais do pai.

Flávio foi questionado sobre o comentário de Carlos em entrevista à CNN Brasil, gravada na quarta-feira e exibida nesta quinta, e defendeu as inserções:

"Olha, para mim as inserções do partido foram perfeitas. Isso foi fruto de muito trabalho, de muito estudo. Não foi um achismo".

Para o senador, a propaganda partidária é uma forma de pessoas contaminadas por "distorções" sobre Bolsonaro conhecerem "quem ele é de verdade".

"Aquelas pessoas que são contaminadas por distorções, acusações falsas, por mentiras em relação a Bolsonaro, precisam conhecer quem ele é de verdade. E ele é aquilo que está na propaganda. Uma pessoa que conversa, que cuida do país".

Os dois irmãos têm papéis diferentes na pré-campanha. Flávio atua na coordenação política, ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, entre outros. A propaganda partidária ficou sob responsabilidade do marqueteiro Duda Lima, contratado pelo partido.

Carlos, por sua vez, é o responsável pela condução das redes sociais do presidente, mesma função que teve em 2018. Bolsonaro costuma atribuir sua vitória nas eleições à atuação do filho.

