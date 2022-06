Agência O Globo - 26/06/2021 O MDB oficializou a candidatura de Simone Tebet, após a senadora chamar atenção na CPI da Covid

Após reunião com a cúpula do MDB em Brasília nesta quarta-feira, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, anunciou que encaminhará para a executiva do seu partido uma proposta de aliança em torno da pré-candidatura a presidente da senadora Simone Tebet (MS). O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que também participou do encontro, deve ser o vice da chapa.



A executiva tucana deve se reunir nesta quinta-feira e aprovar o acordo com o MDB. "Neste importante momento da história do País será encaminhado, nessa quinta-feira, na executiva nacional do PSDB a proposta de coligação com o MDB para eleição de Presidente de República com o nome da Senadora Simone Tebet", foi postado na conta do PSDB no Twitter no começo da noite.

Nesse importante momento da história do País será encaminhado, nessa quinta-feira, na Executiva Nacional do PSDB a proposta de coligação com o MDB para eleição de Presidente de República com o nome da Senadora Simone Tebet. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) June 8, 2022

Nesta quarta-feira, líderes históricos do MDB no Rio Grande do Sul se manifestaram favoráveis a uma aliança estadual com o PSDB. Esse era uma das exigências dos tucanos para embarcarem na pré-candidatura de Tebet.

As sinalizações foram feitas pelo ex-governador Germano Rigotto e por José Fogaça, que é ex-prefeito de Porto Alegre. O PSDB cobravam que o MDB abrisse mão no Rio Grande do Sul da pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza (MDB-RS), que já foi lançada. Souza seria vice do ex-governador Eduardo Leite, pré-candidato do PSDB no estado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.