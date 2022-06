Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25/05/2022 Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante anúncio de novas medidas do programa Crédito Brasil Empreendedor

Dias antes de um encontro marcado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em uma possível fraude na eleição que elegeu o americano, em 2020. Bolsonaro disse que "fica com pé atrás" com informações que recebeu e que o candidato derrotado, o então presidente Donald Trump, estava "muito bem".

"Quem diz é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhes na soberania de outro país. Agora, o Trump estava muito bem. E muita coisa chegou para gente que a gente fica com pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil. Tem informações de próprios brasileiros que teve gente que votou mais de uma vez", disse Bolsonaro, em entrevista ao SBT News.

Bolsonaro irá nos próximos dias aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Está prevista uma reunião bilateral entre ele e Biden, a primeira desde que o americano tomou posse, em janeiro do ano passado.

Em 2020, Bolsonaro já havia dito que "teve muitas fraudes" na eleição americana. Ele era próximo do ex-presidente Donald Trump, que perdeu a disputa e não reconheceu o resultado. Alegações de irregularidades feitas pela campanha de Trump foram rejeitadas em dezenas de ações judiciais nos Estados Unidos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .