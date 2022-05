Wikipedia Ashley não é considerada um contato próximo com o presidente e a primeira-dama

Ashley Biden, filha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (18) e, por isso, cancelou sua presença em evento que participaria com a mãe, a primeira-dama Jill Biden. Segundo o secretário de imprensa de Jill, Michael LaRosa, as duas iriam viajar pela América Central e também do Sul.

O plano era ir primeiro ao Equador, seguir para o Panamá e, por fim, passar pela Costa Rica, antes de retornar a Washington, na próxima segunda-feira (23). As informações são da CNN Internacional .

“Ashley Biden não é considerada um contato próximo com o presidente e a primeira-dama", assegurou LaRosa.

Esta é a segunda viagem planejada com a primeira-dama que Ashley perderá. Ela também estava programada para se juntar a uma viagem de Jill no início deste mês, com destino à Romênia, Eslováquia e Ucrânia. Mas, antes de deixar a Casa Branca, Ashley descobriu que havia tinha tido contato com alguém infectado e se viu obrigada a permanecer em casa.

