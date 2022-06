Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2022 Se reeleito, Bolsonaro diz que pode criar mais três ministérios

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (6), que, se for reeleito, pode criar até três novos ministérios. A declaração foi dada durante entrevista ao canal 'Agro+'.

Bolsonaro foi questionado se pretende reativar o Ministério da Segurança Pública, que existiu no governo de Michel Temer mas, no atual governo, foi incorporado ao Ministério da Justiça.

Em resposta, o presidente respondeu que, além da pasta da Segurança Pública, poderá recriar outras. "Esse ministério da [Segurança Pública] foi estudado, pela extensão do Brasil, eu acho positivo o restabelecimento. Não só o desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudado", disse Bolsonaro.

E completou: "Então, nós pretendemos é, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor administrar o nosso país. Pela extensão do Brasil se justifica fazer isso daí".

