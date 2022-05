Banco de Imagens/Pexels Quase metade dos entrevistados não querem votar em quem defende porte de armas

Pesquisa BTG/FSB mostra que 45% dos entrevistados não querem votar em candidatos que defendam o porte de arma. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados, 62% disseram ter mais chance de votar em quem defende a redução da maioridade penal.

Ainda segundo o levantamento, divulgado nessa segunda-feira (30) , mais da metade dos entrevistados (54%) perde o interesse em quem vai concorrer ao Planalto e seja favorável à legalização do aborto, sendo o tema com mais rejeição entre as pessoas ouvidas pelo instituto.

A pesquisa aponta que a pauta que menos interfere na escolha dos eleitores a um candidato à Presidência é a união de pessoas do mesmo sexo. A defesa do tema não afeta no voto de 48% dos eleitores.

Divulgação Posicionamento quanto a temas e influência no voto

Veja o resultado do posicionamento dos entrevistados quanto a temas e influência no voto:

Redução da maioridade penal para 16 anos: aumenta - 62% / não faz diferença - 18% / diminui - 17% / NS/NR - 3%

Programas sociais de distribuição de renda: aumenta - 61% / não faz diferença - 24% / diminui - 12% / NS/NR - 3%

Revogação da reforma trabalhista: aumenta - 41% / não faz diferença - 23% / diminui - 31% / NS/NR - 5%

Privatizações: aumenta - 32% / não faz diferença - 28% / diminui - 35% / NS/NR - 5%

Porte de armas: aumenta - 28% / não faz diferença - 25% / diminui - 45% / NS/NR - 2%

União de pessoas do mesmo sexo: aumenta - 23% / não faz diferença - 48% / diminui - 25% / NS/NR - 3%

Redução do tamanho do Estado: aumenta - 20% / não faz diferença - 40% / diminui - 33% / NS/NR - 6%

Legalização do aborto: aumenta - 19% / não faz diferença - 23% / diminui - 54% / NS/NR - 4%

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 27 e 29 de maio de 2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE: BR-03196/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.