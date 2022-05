Reprodução/Facebook Ex-deputada publicou a declaração nas redes sociais

Neste sábado (28), a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) disse que não pretende concorrer a nenhum cargo público nas eleições deste ano. O nome de Manuela era cogitado para o Senado em 2022.

Nas redes sociais, a política escreveu que há dois anos tem dito que não tem pretensão de concorrer a cargo eletivo neste ano. "Não desisti de nenhuma disputa, portanto, pelo simples fato de que nunca afirmei que estaria nela", afirmou.

Claro, Sei da importância desse processo eleitoral e entendo a expectativa criada a partir de convites que recebi.



Manuela disse, no entanto, que entende as expectativas que foram depositadas nela a partir dos convites que recebeu.

Em 2018, a ex-deputada era companheira de chapa de Fernando Haddad (PT) na corrida presidencial e, em 2020, ela perdeu a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre para Sebastião Melo (MDB) no segundo turno.

Na publicação, ela ainda afirmou ser "militante política muito antes de ter mandato" e que vai continuar dessa forma. "Afinal, Não são os mandatos que me fizeram militante: são nossas causas, nossos sonhos de justiça e liberdade."

No RS, Manuela era pressionada para se candidatar ao Senado na chapa do deputado estadual petista Edegar Pretto, pré-candidato ao governo do estado.

Entre os motivos para não concorrer, a ex-deputada mencionou ameaças que ela e a família sofrem há anos.





"Estive na linha de frente nas eleições majoritárias de 2018 e 2020. Sabemos como esses processos foram duros e violentos para mim e para minha família", afirmou.

