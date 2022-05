Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25/05/2022 Presidente Bolsonaro participa de evento religioso neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Manaus na manhã deste sábado (28) para participar da "Marcha para Jesus", que acontece nesta tarde na capital amazonense. Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o titular do Palácio do Planalto foi recebido no aeroporto pelo governador Wilson Lima (União Brasil).

A presença de Michelle é parte da estratégia da campanha à reeleição para atrair o público feminino, segmento da sociedade em que Bolsonaro enfrenta altos índices de rejeição. Além disso, ela é evangélica e tem boa interlocução com líderes religiosos, base importante de apoio ao titular do Planalto.

Na saída do aeroporto, Bolsonaro saiu do carro para acenar para dezenas apoiadores que o aguardavam. O presidente não deu declarações.

A visita de Bolsonaro a Manaus ocorre em meio às críticas ao governo federal por decretos presidenciais que reduzem o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), considerados prejudiciais à Zona Franca de Manaus. A medida está suspensa por uma decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF).

Havia a expectativa de que o presidente tratasse sobre o assunto durante a visita, mas não há previsão de reuniões sobre o tema.

Após desembarcar, Bolsonaro seguiu para a sede da TV A Crítica, onde concedeu uma entrevista. Depois, ele seguiu para o Comando Militar da Amazônia, onde participou de um almoço. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello acompanha a visita.

Após o encontro com militares, Bolsonaro ainda se reuniu com pastores no Teatro Amazonas. Em seguida, foi para a Marcha para a Jesus, evento que começou às 15h (horário local) e se estende até 18h.

