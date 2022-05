Reprodução/Montagem iG - 10/05/2022 Lula e Bolsonaro se mantém no topo da disputa presidencial

Divulgada na noite dessa terça-feira (24), a nova pesquisa PoderData aponta que o cenário eleitoral para a Presidência da República se mantém estável, mesmo com a saída de João Doria (PSDB).

De acordo com a pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva tem 43% dos votos, seguido de Jair Bolsonaro Bolsonaro (PL), com 35%. Ciro Gomes (PDT) se mantém no terceiro lugar, com 5% das intenções de voto. Essa configuração vem se repetindo na PoderData nas últimas edições da pesquisa, divulgadas ao longo de abril e maio.

Principal alternativa da terceira via, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) marcou 2%. Sendo assim, o anúncio da saída de Doria da disputa drenou os votos do tucano, mas neste 1º momento não foram herdados pela candidata agora quase predileta da chamada 3ª via.

Confira a intenção de votos de cada candidato no primeiro turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43% Jair Bolsonaro (PL): 35% Ciro Gomes (PDT): 5% André Janones (Avante): 3% Simone Tebet (MDB - MS): 2% José Maria Eymael (DC): 1% Luciano Bivar (União Brasil): 1%

Os votos brancos e nulos marcaram 3% das intenções e 7% dos entrevistados não souberam responder.

Segundo turno

No segundo turno, Lula sai na frente com 50% dos votos. Bolsonaro tem 39%. Os votos brancos marcaram 9%, enquanto 2% dos entrevistados não deram resposta.

Metodologia

A pesquisa PoderData foi realizada de 22 a 24 de maio de 2022. Foram entrevistadas 3.000 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 301 municípios nas 27 unidades da Federação. Foi aplicada uma ponderação paramétrica para compensar desproporcionalidades nas variáveis de sexo, idade, grau de instrução, região e renda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

As entrevistas foram realizadas por telefone (para linhas fixas e de celulares), por meio do sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde por meio do teclado do aparelho. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

