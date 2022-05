Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet (MDB-MS)

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, anunciou nesta terça-feira que a pré-candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS) tem o apoio de 90% da cúpula do partido. A declaração ocorreu após uma reunião da executiva nacional ocorrida na sede da sigla, em Brasília.

—- Nós garantimos (que Tebet estará nas urnas). Hoje mais de 90% do MDB e dos convencionais declararam apoio à candidatura de Simone Tebet — afirmou Baleia.

O dirigente disse que saiu do encontro "convicto" e "empolgado" de que a senadora será confirmada como a candidata da chamada terceira via, unificando apoios do PSDB e do Cidadania, que ainda precisam referendar o nome dela em suas respectivas cúpulas partidárias.

Apoiadores declarados da candidatura do ex-presidente Lula (PT), os presidentes dos diretórios do MDB de Alagoas, Renan Calheiros; do Ceará, Eunício Oliveira; e da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, não compareceram à reunião. Eles corresponderiam aos 10% que não endossam a chapa encabeçada por Tebet.

