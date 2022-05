Pedro França/Agência Senado Senadora Simone Tebet (MDB-RS)

Com a saída do ex-governador João Doria (PSDB) da disputa presidencial anunciada nesta segunda-feira (23), o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) deve ser o escolhido para a candidatura única da terceira via.

Em reunião fechada na última quarta-feira (18), os partidos MDB, PSDB e Cidadania, trio de legendas que forma a terceira via, decidiram que o nome de Tebet era o mais viável eleitoralmente.

No entanto, o nome da parlamentar, escolhido pelos dirigentes Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania), será referendado amanhã (24), em reunião pela Executiva dos três partidos.

Quem é Simone Tebet?

Simone Nassar Tebet é a única pré-candidata mulher entre os grandes partidos. Filha do político Ramez Tebet, senador e ex-presidente do Congresso Nacional, a senadora é formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é especialista em Ciência do Direito e mestre em Direito do Estado.

Reprodução: facebook - 23/05/2022 Simone Tebet e seu pai, Ramez Tebet

A aposta da terceira via está na política desde 2002. Seu primeiro cargo foi a de deputada estadual em 2002. Depois disso foi prefeita da cidade onde nasceu, em Três Lagoas (MS), e vice-governadora do Mato Grosso do Sul.

A senadora se colocou à disposição para a corrida eleitoral de 2022 no dia 8 de dezembro de 2021, pelo MDB, após ter atuação destacada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid durante o ano de 2021.

Na CPI da Covid ela sobressaiu ao extrair do deputado Luis Miranda (DEM-DF) o nome de Ricardo Barros (PP-PR) como o responsável indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma suposta irregularidade na aquisição das vacinas Covaxin.

Reprodução: flickr - 23/05/2022 Simone Tebet durante a CPI da Covid

Atualmente com 52 anos, Simone tem defendido a quebra da polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Bolsonaro. Nas pesquisas eleitorais, ela aparece em média com 1% de intenção de voto.

Tebet está no MDB, mesma legenda do pai, desde o início da carreira política. Ela já foi cotada como vice de Sérgio Moro (União) e teve conversas sobre uma possível aliança com Eduardo Leite (PSDB).

Desistência de João Doria

Sobre a desistência de Doria da disputa presidencial , Simone afirmou em nota que o tucano "nunca foi adversário", e sim, "aliado".

"Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático", declarou a senadora.

