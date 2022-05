Reprodução / CNN Brasil - 23.05.2022 Bruno Araújo fala sobre desistência de João Doria à Presidência



O presidente do PSDB, Bruno Araújo, anunciou nesta segunda feira (23), a abertura de um diálogo com o MDB, Cidadania e outros partidos, para escolha do candidato da terceira via à presidência da República.

O nome que deve liderar a candidatura da terceira via ainda não foi anunciado pelos partidos. A senadora Simone Tebet, do MDB-MS, foi citado por Araújo como uma das vias possíveis.



“Nós temos um entendimento de diálogo com o Cidadania e com o MDB, nós vamos dar um passo à frente agora, de construção. Agora não é só definir o nome e o nome de Simone é o nome posto nessa construção, mas agora precisamos construir um projeto de compromisso de programa com o Brasil”.



Desistência de João Doria

Para Araújo, a saída do ex-governador João Doria (PSDB-SP) abre caminho para que os partidos construam um programa de governo para o país.



“Claro e o governador diz o quanto o coração fica ferido por ter que adiar um um projeto, mas na realidade a entrega que ele faz hoje é uma entrega à democracia, um compromisso com os brasileiros que vai ser eternamente reconhecido pelo partido, por São Paulo e pelo Brasil“, conclui.