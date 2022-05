Reprodução/Facebook João Doria 23/05/2022 João Doria desiste da candidatura à Presidência

O pré-candidato à presidência, João Doria (PSDB), desistiu de sua candidatura por conta da falta de apoio político do partido. Em pronunciamento, na tarde desta segunda-feira (23), Doria afirmou que vai se retirar da disputa por acreditar que a cúpula do partido vai escolher um outro nome com mais aderência interna.



"Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve", disse Doria após se reunir com a cúpula do partido. O PSDB deve deliberar o apoio à senadora Simone Tebet (MDB) em reunião da executiva nesta terça-feira (24).

Consenso a caminho?

Os partidos MDB, PSDB e Cidadania têm um acordo para lançar uma candidatura única da chamada 'terceira via', que busca viabilidade para tentar derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A avaliação foi que Doria já tinha chegado a um limite nas pesquisas eleitorais, enquanto a senadora Simone Tebet ainda tem margem para crescimento.

Em atualização