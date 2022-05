MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Simone Tebet diz querer contar com o PSDB nas eleições de 2022

Simone Tebet, pré-candidata do MBD à Presidência da República, comentou a desistência de João Doria ao pleito. Em nota, Tebet afirmou que o tucano "nunca foi adverário", e sim, "aliado".

"Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático", disse ela, que também afirmou que espera contar com o apoio do PSDB e do Cidadania para emplacar a chamada terceira via.

"Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco. Vamos aguardar a decisão das direções partidárias. Vamos continuar nossa Caminhada da Esperança. Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e poltica. O povo tem pressa e precisamos semear esperança", finaliza.

Desistência de Doria

No início da tarde desta segunda-feira, João Doria (PSDB) desistiu de sua candidatura por conta da falta de apoio político do partido. Em pronunciamento, ele afirmou que vai se retirar da disputa por acreditar que a cúpula do partido vai escolher um outro nome com mais aderência interna

"Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve", disse Doria após se reunir com a cúpula do partido. O PSDB deve deliberar o apoio à senadora Simone Tebet (MDB) em reunião da executiva nesta terça-feira (24).