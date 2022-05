Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.02.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro apresentou, nesta quarta-feira (18), uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) que tem como alvo o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente já havia apresentado uma ação ao STF, na qual acusa o ministro de abuso de autoridade. Dias Toffoli, relator do caso, rejeitou o pedido do presidente na tarde desta quarta-feira.

Segundo informações da jornalista Bela Megale, no documento encaminhado à PGR, Bolsonaro afirma que Moraes teria realizado “sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais”.

As acusações de Bolsonaro apresentadas a PGR são as mesmas reportadas ao STF anteriormente. Em documento assinado pelo advogado Eduardo Magalhães, o presidente cita cinco justificativas que fundamentam a ação contra o ministro.

