Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil; José Cruz/Agência Brasil; Valter Campanato/Agência Brasil PoderData: Lula tem 64% dos votos de quem desaprova governo Bolsonaro

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 64% das intenções de voto entre aqueles que dizem desaprovar o governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo pesquisa do PoderData, 45% entre os que não sabem como avaliar a administração federal preferem Lula.

Por outro lado, Bolsonaro tem 80% das intenções daqueles que dizem aprovar o governo. Entre os que não sabem como avaliar o governo, Bolsonaro tem 15%.

Na população em geral, Lula tem 42% das intenções de voto. Bolsonaro tem 35%. A distância entre os dois está agora em 7 pontos percentuais.

Terceira via

Descolados da liderança, Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar no cenário geral, com 5% das intenções de voto. Na sequência, Doria (PSDB) tem 4% e André Janones (Avante) tem 3%.

A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de maio de 2022 e ouviu, por telefone, 3 mil pessoas dos 27 estados do país.

