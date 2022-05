Reprodução/ TRE-RN Registro de uma urna eletrônica em funcionamento

Um em cada sete brasileiros que foi às urnas na eleição de 2018 não se lembra mais em quem votou para a Presidência da República. De acordo com a pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira, 13,6% dos entrevistados afirmaram não recordar quem escolheram para presidente, enquanto 75,7% disseram se lembrar, 6,7% não votaram e 4% afirmam que votaram em branco ou nulo.

Já em relação aos escolhidos para o Congresso Nacional, a maioria disse não se lembrar quem escolheu nas urnas. De acordo com o levantamento, 51,7% não se recordam em quem votou para senador e 51,8% esqueceram quem escolheram para as vagas de deputado estadual e federal.

A pesquisa mostrou ainda que são minoria os eleitores que acompanham o trabalho dos escolhidos para o legislativo. 73,5% afirmaram não acompanhar o trabalho dos senadores, 69,1% de deputados federais e 68,7% de deputados estaduais.

A pesquisa feita por telefone com 2.002 entrevistados de todo o país está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TST) e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

