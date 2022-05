Reprodução/Montagem iG - 10/05/2022 Lula aparece com vantagem na pesquisa Genial/Quaest

A pequisa eleitoral Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), aponta que em um cenário de primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% das intenções de voto nas eleições de outubro, e Jair Bolsonaro (PL), 29%.

A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram ouvidas 2 mil pessoas maiores de 16 anos entre 5 e 8 de maio nos 26 estados e no Distrito Federal.

O cenário considerado para o primeiro turno tem, além dos dois candidatos, Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe D'Ávila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil).

Confira os percentuais:

Lula (PT): 46%

Bolsonaro (PL): 29%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

Não sabe: 3%

Neste cenário, há a possibilidade de Lula vencer ainda no primeiro turno, mas dentro da margem de erro. O ex-presidente lidera nas regiões nordeste, sudeste, norte e sul. No centro-oeste, no entanto, Bolsonaro aparece com larga vantagem.

Entre as mulheres, 51% dizem votar em Lula no 1º turno; 22% mostram preferência por Jair Bolsonaro. Entre os homens a diferença é menor: 42% ante 38%.

Em um eventual 2º turno, Lula aparece como vencedor contra Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Contra o atual presidente, a estimativa é de 54% contra 34%; diante do candidato do PDT, de 53% contra 24%. A diferença maior seria entre Lula e a senadora do MDB: 58% a 17% - nesse cenário, brancos e nulos chegam a 22%.

