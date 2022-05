Reprodução FHC sai em defesa de Doria

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) saiu em defesa do ex-governador João Doria (PSDB) e disse que ele "agiu bem" ao defender o resultado das prévias do partido. A mensagem, publicada em sua conta no Twitter neste domingo (15), vem à tona após Doria enviar uma carta ao presidente nacional da legenda , Bruno Araújo, dizendo que não abrirá mão do protagonismo na disputa eleitoral.



"Agiu bem o candidato João Doria. Ressaltando que o resultado das prévias deve ser respeitado", escreveu FHC.

Na carta enviada a Araújo, Doria chamou de "desculpas estapafúrdias" os critérios adotados para a escolha de um candidato único da terceira via. Ele ainda se disse vítima de "tentativas de golpe" dentro do partido.

Nas últimas semanas, seus aliados têm acusado Araújo de atuar em prol da candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Planalto, como forma de rifar Doria da disputa à Presidência. Argumentam que os critérios definidos pelas siglas são desfavoráveis ao ex-governador, pois levam em conta a rejeição nas pesquisas, que no caso de Doria é considerada alta.

Em resposta ao tuíte de FH, Roberto Freire, que preside o Cidadania, um dos partidos que negociam a chapa única de centro, defendeu que Doria é, sim, o candidato do PSDB, mas poderá ou não ser o escolhido pela terceira via.

"As prévias do PSDB sempre foram acatadas: João Doria era o candidato do PSDB. O da unidade poderá ser ou não. Com admiração", escreveu Freire.



Na terça-feira (17), a Executiva Nacional do PSDB irá definir o futuro da pré-candidatura de Doria. Em comunicado convocando a reunião, Araújo lembrou que as conversas para uma aliança em torno de uma candidatura única se iniciaram com anuência do ex-governador.