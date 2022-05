Reprodução/O Globo - 01.04.2022 Leite, Doria, Tebet e Ciro disputam a vaga de quem vai ser a terceira via na eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro

Nesta terça-feira (10), por meio das redes sociais oficiais do partido, os representantes do PSDB anunciaram que serão continuadas as negociações com os partidos MDB e Cidadania, para a definição de uma candidatura única.

"A bancada de deputados federais e senadores do PSDB decidiu, na manhã desta terça-feira, legitimar o presidente nacional do nosso partido, Bruno Araújo, a avançar nas conversas com o MDB e o Cidadania buscando uma candidatura única, posto que, na atual conjuntura, eventuais candidaturas isoladas destes partidos tendem a perder força no cenário nacional."

A medida visa definir um nome forte para a 'terceira via', que se contrapõe a Lula e Bolsonaro. Até o momento, o partido tucano não demonstra força nas pesquisas eleitorais.

